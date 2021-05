Chiarimenti sul razzo cinese in caduta libera e fuori controllo verso l’Italia

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Servono almeno un paio dia proposito delin, con la prospettiva reale di vederlo arrivare in Italia nei prossimi giorni. In questi anni, abbiamo affrontato argomenti simili soprattutto per farvi seguire appuntamenti importanti, come l’avvio di una nuova missione nello spazio, ma oggi 5 maggio evidentemente serve un contributo in più per contestualizzare al meglio determinate voci. Dunque, proviamo a capire quale sia la situazione reale su questa vicenda. Cosa sappiamo sulinAllo stato attuale dei fatti, quali sono le indicazioni che abbiamo a proposito del ...