Chiamami Ancora Amore | un Kramer vs Kramer contemporaneo e ricco di interrogativi non banali

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Nella caterva di poliziotti, magistrati, inquisitori a vario titolo che affollano le fiction Rai è arrivato un prodotto che si distingue dagli altri perlomeno nel tentativo di uscire dall’incasellamento dei personaggi in una divisa che li contraddistingua., la miniserie diretta da Gianluca Maria Tavarelli, ha debuttato il 3 maggio su Rai1 e si concluderà in sole tre serate, altra nota di merito che depone a suo favore. Con Greta Scarano e Simone Liberati e con la partecipazione di Claudia Pandolfi,è il racconto di un matrimonio d’fallito e sfociato in uno scontro legale tra due genitori, Anna ed Enrico, diventati ormai degli estranei. Le premesse non sono certo originali. Una giovane coppia che si separa dopo più di ...

Amore, la fiction di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva del backstage, va in onda il lunedì in prima serata su RAI 1: la miniserie con Greta Scarano, Simone Liberati e ...Ascolti tv:amore contro L'Isola dei Famosi 2021. Auditel ieri sera, 4 maggio 2021 Il Commissario Montalbano in replica vince la sfida contro la Champions League tra Manchester - PSG. ...Chiamami ancora amore, Claudia Pandolfi fa una confessione privata: "Quando un amore finisce bisogna proteggersi" In Chiamami ancora amore la vediamo nei ...Chiamami ancora amore è la nuova fiction targata Rai 1 che ha debuttato lo scorso lunedì, in prima serata, con un soddisfacente seguito di pubblico. Sei sono gli episodi divisi in tre appuntamenti che ...