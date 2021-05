Chelsea, Tuchel: «Real Madrid? Non serve un miracolo» (Di mercoledì 5 maggio 2021) Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha parlato prima del match di Champions League contro il Real Madrid Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Champions League contro il Real Madrid. Le sue dichiarazioni. Real Madrid – «Non penso ci sarà bisogno di un miracolo, o di qualcosa di folle. Arriviamo con fiducia e siamo pronti per questa partita cruciale. Affrontiamo una squadra tosta come il Real, serve anche fortuna». PULISIC IN PANCHINA – «Christian ha avuto una brutta notizia oggi, ma sono certo che avremo bisogno di quindici giocatori». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Thomas, allenatore del, ha parlato prima del match di Champions League contro ilThomas, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Champions League contro il. Le sue dichiarazioni.– «Non penso ci sarà bisogno di un, o di qualcosa di folle. Arriviamo con fiducia e siamo pronti per questa partita cruciale. Affrontiamo una squadra tosta come ilanche fortuna». PULISIC IN PANCHINA – «Christian ha avuto una brutta notizia oggi, ma sono certo che avremo bisogno di quindici giocatori». L'articolo proviene da Calcio News 24.

ZZiliani : Spiace comunque che il #PSG esoneri #Tuchel e Tuchel venga assunto subito dal #Chelsea, che il #Tottenham esoneri… - foisluca84 : Il Chelsea ha disputato due finali di Champions, in entrambe le stagioni aveva cambiato allenatore in corsa: nel 20… - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #UCL | #ChelseaRealMadrid, le scelte di #Tuchel e #Zidane - Eurosport_IT : #UCL | ?? Chelsea-Real Madrid: le scelte ufficiali di Tuchel e Zidane per la semifinale di ritorno ?? - Rodo97ASROMA : Sempre simpatizzato il Chelsea, sempre apprezzato Tuchel Stasera spero passi il Real per godermi una gran finale… -