Chelsea-Real 2-0, Blues in finale: Tabellino e Highlights

La squadra di Tuchel passa il turno con merito contro un Real spento e incapace di reagire. Ora il derby con il City

Chelsea-Real 2-0, Cronaca, Tabellino ed Highlights

Il Real Madrid scende in campo a Stamford Bridge per provare a fare il colpo a Londra e accedere alla finale di Champions League contro il Manchester City allenato da Pep Guardiola. Il Chelsea ha il vantaggio del gol messo a segno fuori casa, ma Thomas Tuchel non può ugualmente permettersi di abbassare la guardia con un punteggio sospeso contro il club che più di tutti gli altri ...

