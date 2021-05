AstraZeneca, l’ok del Cts alla seconda dose in Italia, ma si guarda a quanto accadrà in Gb (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Il Cts ritiene che, sulla scorta delle informazioni a oggi disponibili sull’insorgenza di trombosi in sedi inusuali (trombosi dei seni venosi cerebrali, trombosi splancniche, trombosi arteriose) associate a piastrinopenia, riportate essersi verificate solamente dopo la prima dose del vaccino di AstraZeneca, i soggetti che hanno ricevuto la prima dose di questo vaccino senza sviluppare questa tipologia di eventi non presentano controindicazione per una seconda somministrazione del medesimo tipo di vaccino”. seconda dose AstraZeneca: l’ok nel verbale del Cts allegato a una circolare della Sanità Inizia così l’estratto del verbale stilato lo scorso 30 aprile dal Comitato Tecnico Scientifico, ed allegato a una circolare del ministero della Sanità, che di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Il Cts ritiene che, sulla scorta delle informazioni a oggi disponibili sull’insorgenza di trombosi in sedi inusuali (trombosi dei seni venosi cerebrali, trombosi splancniche, trombosi arteriose) associate a piastrinopenia, riportate essersi verificate solamente dopo la primadel vaccino di, i soggetti che hanno ricevuto la primadi questo vaccino senza sviluppare questa tipologia di eventi non presentano controindicazione per unasomministrazione del medesimo tipo di vaccino”.nel verbale del Cts allegato a una circolare della Sanità Inizia così l’estratto del verbale stilato lo scorso 30 aprile dal Comitato Tecnico Scientifico, ed allegato a una circolare del ministero della Sanità, che di ...

