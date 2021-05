Accadde oggi, 6 Maggio: eventi storici, santi e ricorrenze (Di giovedì 6 maggio 2021) Il 6 Maggio è il 126º giorno del calendario gregoriano (il 127º negli anni bisestili). Mancano 239 giorni alla fine dell’anno Accadde oggi: diamo insieme uno sguardo ai principali eventi e ricorrenze riconducibili alla giornata di oggi, 6 Maggio. eventi storici 1527 – I Lanzichenecchi, truppe tedesche al servizio di Carlo V d’Asburgo, saccheggiano Roma; alcuni considerano questa data la fine del Rinascimento. 1536 – Re Enrico VIII ordina di porre una Bibbia tradotta in lingua inglese in tutte le chiese del regno. 1542 – Il gesuita Francesco Saverio arriva a Goa, allora possedimento portoghese, per evangelizzare gli indiani. 1622 – Guerra dei 30 anni: Nella battaglia di Wimpfen le forze cattoliche guidate dal Conte di Tilly sconfiggono ... Leggi su zon (Di giovedì 6 maggio 2021) Il 6è il 126º giorno del calendario gregoriano (il 127º negli anni bisestili). Mancano 239 giorni alla fine dell’anno: diamo insieme uno sguardo ai principaliriconducibili alla giornata di, 61527 – I Lanzichenecchi, truppe tedesche al servizio di Carlo V d’Asburgo, saccheggiano Roma; alcuni considerano questa data la fine del Rinascimento. 1536 – Re Enrico VIII ordina di porre una Bibbia tradotta in lingua inglese in tutte le chiese del regno. 1542 – Il gesuita Francesco Saverio arriva a Goa, allora possedimento portoghese, per evangelizzare gli indiani. 1622 – Guerra dei 30 anni: Nella battaglia di Wimpfen le forze cattoliche guidate dal Conte di Tilly sconfiggono ...

