Abusi sessuali su minori | materiale pedopornografico e sfruttamento | dall’Inghilterra a Roma | arrestato latitante

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Fu condannato per reati di fabbricazione e divulgazione dipedoporongrafico in Inghilterra – la sua patria – nell’agosto del 2018; la Corte Penale di Chelsford – Essex tra i reati annoverò glia danno die di animali, così come lole. Nei suoi computer e hai disk la polizia britannica aveva trovato 1800 immagini pedopornografiche, di cui 300 a carattere estremo. Per scappare alla condanna, però, si era allontanato, stabilendosi in Italia da circa sei anni. Leggi anche: Agente fuori servizio minacciato e aggredito da 3 ragazzini: “Poliziotto di m**, ti ammazziamo” Pedofilo in Inghilterra: vive ada 6 anni e conduce una vita “normale” Viveva in un appartamento nel quadrante nord ...