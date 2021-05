Vanessa Incontrada e Alessandro Siani alla conduzione di Striscia la Notizia

Leggi su biccy

(Di martedì 4 maggio 2021) Dopo l’addio di Ficarra e Picone, dietro al bancone dilaè tornata la coppia storica formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti e adesso ci sono Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Per la prossima stagione Antonio Ricci ha pensato a delle novità. Pare infatti chedel TG satirico ci saranno. Personalmente mi pare un’ottima scelta, il comico napoletano piace al pubblico ed è perfetto per un programma comeè un’artista fin troppo sottovalutata che merita di tornare a condurre (magari in futuro anche uno show in prima serata). “È noto ormai che in prossimità della stagione estiva al timone di ...