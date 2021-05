Sinner-Popyrin, Masters1000 Madrid: programma, orario, tv, streaming 5 maggio (Di martedì 4 maggio 2021) Jannik Sinner si è qualificato per il 2° turno del Masters1000 di Madrid. Dopo aver vinto comodamente il primo set per 6-2, l’azzurro ha beneficiato del ritiro dell’argentino Guido Pella sul punteggio di 4-4 nel secondo parziale: il tennista sudamericano ha accusato un problema muscolare all’inguine. Va detto che il portacolori del Bel Paese, dopo essere volato sul 4-1 nella seconda frazione, aveva accusato un passaggio a vuoto, consentendo all’avversario di pareggiare i conti, prima che il fisico lo costringesse ad alzare bandiera bianca. Ai sedicesimi Sinner affronterà l’australiano Alexei Popyrin, che al primo turno si è liberato del tedesco Jan-Lennard Struff per 6-3, 7-6 (4). Il giovane oceanico, n.76 del ranking ATP, non sta di certo brillando nell’ultimo periodo sulla terra rossa. A Monaco, la ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) Janniksi è qualificato per il 2° turno deldi. Dopo aver vinto comodamente il primo set per 6-2, l’azzurro ha beneficiato del ritiro dell’argentino Guido Pella sul punteggio di 4-4 nel secondo parziale: il tennista sudamericano ha accusato un problema muscolare all’inguine. Va detto che il portacolori del Bel Paese, dopo essere volato sul 4-1 nella seconda frazione, aveva accusato un passaggio a vuoto, consentendo all’avversario di pareggiare i conti, prima che il fisico lo costringesse ad alzare bandiera bianca. Ai sedicesimiaffronterà l’australiano Alexei, che al primo turno si è liberato del tedesco Jan-Lennard Struff per 6-3, 7-6 (4). Il giovane oceanico, n.76 del ranking ATP, non sta di certo brillando nell’ultimo periodo sulla terra rossa. A Monaco, la ...

