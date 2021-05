Simulatore di cornuto sbarca su Steam in Accesso Anticipato – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di martedì 4 maggio 2021) Arrivato suuno strano gioco: Cuckold Simulator: Life as a Beta Male Cuck, ossia undiche ama guardare la moglie mentre lo tradisce.. Negli anni siamo stati abituati a vedere videogiochi di ogni tipo arrivare su, ma undiancora ci mancava. Ci hanno pensato i ragazzi di Team SNEED con Cuckold Simulator: Life as a Beta Male Cuck, lanciato pochi giorni fa in, che già dal titolo promette di farci vivere negli eccitanti panni di un maschio beta che si diverte a guardare la moglie tradirlo. Il protagonista di Cuckold … Notizie giochiRead More L'articolodisuin...