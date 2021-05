Scuola | Azzolina | ' stop a classi pollaio | ora i soldi ci sono'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Lapost pandemica deve ripartire dalla riduzione del numero di alunni per classe. Mai più. Non è un sogno: cile risorse e cile idee. Bisogna subito dare seguito al percorso avviato dal governo precedente che in pochi anni può garantire un ritorno alla fase pre-Gelmini. I numeri contenuti nel Def però nonun buon segnale". Lo scrive sul suo blog su Huffington post la deputata M5S ed ex ministra dell'Istruzione Lucia. Per l'esponente grillina, "con l'approvazione del Documento di Economia e Finanza (DEF) 2021 e la presentazione del PNRR, in vista del prossimo anno scolastico e dei prossimi provvedimenti, è tempo che si manifesti concretamente la realizzazione di tutto quanto necessario per un ...