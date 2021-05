Patenti nautiche, visite mediche bloccate: “Occorre direttiva del ministero” (Di martedì 4 maggio 2021) visite mediche per le Patenti nautiche all’interno delle ASL e degli ospedali bloccate a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Lo denuncia Adolfo D’Angelo, segretario nazionale della sezione nautica della Confarca (confederazione italiana che rappresenta le scuole nautiche) dopo la mancata presentazione di pratiche per gli esami che si sta registrando su tutto il territorio nazionale. “Una beffa che cade nel periodo dell’anno in cui si registrano i maggiori iscritti ai corsi per le Patenti per la nautica da diporto – afferma D’Angelo – Questa paralisi sta definitivamente uccidendo il mercato delle Patenti nautiche”. Patenti nautiche, visite mediche ferme: “Si ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 4 maggio 2021)per leall’interno delle ASL e degli ospedalia causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Lo denuncia Adolfo D’Angelo, segretario nazionale della sezione nautica della Confarca (confederazione italiana che rappresenta le scuole) dopo la mancata presentazione di pratiche per gli esami che si sta registrando su tutto il territorio nazionale. “Una beffa che cade nel periodo dell’anno in cui si registrano i maggiori iscritti ai corsi per leper la nautica da diporto – afferma D’Angelo – Questa paralisi sta definitivamente uccidendo il mercato delle”.ferme: “Si ...

