Open day AstraZeneca in Campania: somministrati vaccini tutta la notte e a tutti, anche ai più giovani (Di martedì 4 maggio 2021) È durato oltre 13 ore l'Open day partito ieri alle 14 nell'hub vaccinale dell'ospedale di Marcianise (Caserta). In coda per ricevere la prima dose del vaccino anti - Covid anche i giovanissimi. Al ... Leggi su globalist (Di martedì 4 maggio 2021) È durato oltre 13 ore l'day partito ieri alle 14 nell'hub vaccinale dell'ospedale di Marcianise (Caserta). In coda per ricevere la prima dose del vaccino anti - Covidssimi. Al ...

repubblica : Vaccini, under 30 in fila per AstraZeneca a Marcianise: folla all'open day - HuffPostItalia : Vaccini AstraZeneca, open day nel Casertano. 'Quasi 2.500 iniezioni, molti i 20-30enni' - Rietilife : Da Smile Class l'open day per ortodonzia invisibile - - monpetithar : ce la farà la nostra eroina a fare almeno un open day all’università che le interessa prima di doversi immatricolar… - GianCrown : RT @HuffPostItalia: Vaccini AstraZeneca, open day nel Casertano. 'Quasi 2.500 iniezioni, molti i 20-30enni' -