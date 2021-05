Napoli | 60enni pretendono il vaccino Pfizer | insulti e minacce ad operatori sanitari nell’hub di Mostra d’Oltremare Interviene la polizia

(Di martedì 4 maggio 2021) Hanno insultato e minacciato i medici perché pretendevano di essere vaccinati cono Moderna. Una protesta vibrante che ha rischiato di degenerare, tanto che è stato richiesto l’intervento dellaper riportare la calma dentro l’hub della, a, dove erano stati convocati 4mila cittadini tra i 60 e i 69 anni d’età. “Diversi utenti – riferiscono fonti della Asl1 – hanno rifiutato AstraZeneca pur in assenza di validi motivi. Per evitare che la situazione potesse degenerare, visti glie leverbali agli, il direttore generale Ciro Verdoliva ha chiesto un intervento delle forze di, peraltro già presenti, al fine di sedare ...

'Diversi utenti - riferiscono fonti della Asl1 - hanno rifiutato AstraZeneca pur in assenza di validi motivi. Per evitare che la situazione potesse degenerare, visti gli insulti e le minacce ...