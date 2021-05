Mutui prima casa giovani: zero anticipo e imposte, garanzia statale al 100% (Di martedì 4 maggio 2021) Una speranza in più per i giovani di poter acquistare casa con i Mutui prima casa agevolati. Almeno è questa l’intenzione del governo Draghi con il Pnrr e con il prossimo Decreto Sostegni bis. In ballo c’è il dare la possibilità ai giovani under 36 di poter comprare la prima casa approfittando dell’abolizione delle imposte di registro e catastali, del zero anticipo e della garanzia statale al 100%, anzichè l’attuale 50% e delle spese del notaio dimezzate. Nella bozza del testo del Dl Sostegni bis, all’articolo 16 è stato introdotto appunto un abbozzo di norma secondo cui viene data priorità di accesso al Fondo prima ... Leggi su leggioggi (Di martedì 4 maggio 2021) Una speranza in più per idi poter acquistarecon iagevolati. Almeno è questa l’intenzione del governo Draghi con il Pnrr e con il prossimo Decreto Sostegni bis. In ballo c’è il dare la possibilità aiunder 36 di poter comprare laapprofittando dell’abolizione delledi registro e catastali, dele dellaal, anzichè l’attuale 50% e delle spese del notaio dimezzate. Nella bozza del testo del Dl Sostegni bis, all’articolo 16 è stato introdotto appunto un abbozzo di norma secondo cui viene data priorità di accesso al Fondo...

