Maxi commessa per i Rafale Così la Francia si piazza in Egitto

(Di martedì 4 maggio 2021) Con una vendita da 3,75 miliardi di euro per trenta caccia, lasi riprende l’export militare sull’. Premia il realismo di Parigi. A dicembre, fu Emmanuel Macron a squarciare il velo dell’ideologia applicata alla vendita di sistemi di difesa, spiegando che non avrebbe condizionato le esportazioni alla verifica del rispetto dei diritti umani per non indebolire le capacità egiziane di combattere il terrorismo. Ciò richiama inevitabilmente il dibattito italiano sui rapporti con Il Cairo, tra l’omicidio Regeni, il caso Zaki e la polemiche innescate dalle due Fremm fornite all’. Restano le prospettive per ulteriori vendite (a partire dagli addestratori di Leonardo M-346), mentre potrebbero ridursi i margini per gli Eurofighter. LA VENDITA Dopo le indiscrezioni di stampa di ieri, oggi è arrivata ...