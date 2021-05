Maserati MC20, la supercar made in Italy (Di martedì 4 maggio 2021) Destinata a una clientela sportiva ma sofisticata, la Maserati Corse 20 monta il nuovo motore Nettuno, biturbo creato dal Maserati Engine Lab, un rivoluzionario V6 da 630 cv. Accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 2,9”, velocità massima di 325 km/h. col/tvi/mrv/trg su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 maggio 2021) Destinata a una clientela sportiva ma sofisticata, laCorse 20 monta il nuovo motore Nettuno, biturbo creato dalEngine Lab, un rivoluzionario V6 da 630 cv. Accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 2,9”, velocità massima di 325 km/h. col/tvi/mrv/trg su Il Corriere della Città.

infoitscienza : Maserati MC20 prova, scheda tecnica, opinioni e dimensioni 3.0 V6 biturbo - CorriereCitta : Maserati MC20, la supercar made in Italy - videomotorsIT : Veloce su strada, inebriante in pista // - stefanodonno75 : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Maserati MC20: bella e possibile - dinoadduci : Maserati MC20 - Ritorno in pista con la sportiva del Tridente - VIDEO -