Mafia: ergastolano in permesso premio a summit per gestire affari clan (Di martedì 4 maggio 2021) Gruppi legati a Cosa nostra sono stati disarticolati da un’operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Catania con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 40 persone nel capoluogo etneo, a Siracusa, Cosenza e Bologna. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni e associazione per il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 4 maggio 2021) Gruppi legati a Cosa nostra sono stati disarticolati da un’operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Catania con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 40 persone nel capoluogo etneo, a Siracusa, Cosenza e Bologna. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni e associazione per il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

ilmattinodisici : Mafia: ergastolano in permesso premio a summit per gestire affari clan - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Mafia: blitz carabinieri Catania, ordinanza per 40 indagati Ergastolano in permesso premio a su… - AnsaSicilia : Mafia: blitz carabinieri Catania, ordinanza per 40 indagati. Ergastolano in permesso premio a summit per gestire af… - Ansa_ER : Mafia: blitz carabinieri Catania, ordinanza per 40 indagati. Ergastolano in permesso premio a summit per gestire af… - wuminchia : @gianmicalessin per carità è cosa buona e giusta,ma faccio presente che in italia, da anni ormai non abbiamo più ne… -