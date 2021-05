Luana D’Orazio, operaia morta: il ricordo di Leonardo Pieraccioni (Di martedì 4 maggio 2021) Una tragedia si è consumata ieri a Montemurlo, dove una giovane operaia, Luana D’Orazio, è morta sul lavoro: il ricordo di Leonardo Pieraccioni. (Facebook)“L’ho avuta come comparsa in un mio film, Se son rose, nella scena di una festa”, con queste parole il regista e attore toscano Leonardo Pieraccioni ha voluto ricordare Luana D’Orazio, una ragazza di 23 anni da compiere, morta tragicamente a causa di un incidente sul lavoro nella giornata di ieri, a Montemurlo. Ti potrebbe interessare anche -> Prato, morire di lavoro a 23 anni: Luana, uccisa per un incidente in fabbrica L’incidente è avvenuto intorno alle 11 all’interno di un’azienda tessile della ... Leggi su ck12 (Di martedì 4 maggio 2021) Una tragedia si è consumata ieri a Montemurlo, dove una giovane, èsul lavoro: ildi. (Facebook)“L’ho avuta come comparsa in un mio film, Se son rose, nella scena di una festa”, con queste parole il regista e attore toscanoha voluto ricordare, una ragazza di 23 anni da compiere,tragicamente a causa di un incidente sul lavoro nella giornata di ieri, a Montemurlo. Ti potrebbe interessare anche -> Prato, morire di lavoro a 23 anni:, uccisa per un incidente in fabbrica L’incidente è avvenuto intorno alle 11 all’interno di un’azienda tessile della ...

GiuseppeConteIT : La morte sul lavoro di Luana D’Orazio, una giovane mamma, è un evento tragico che non può lasciarci indifferenti:… - MassimGiannini : Luana D’Orazio, mamma di 22 anni, ha perso la vita per lavorare. Con lei muore una civiltà - Tg3web : Aveva solo 22 anni, Luana D'Orazio. Era un'operaia tessile ed è rimasta uccisa da un macchinario mentre lavorava. U… - caro2_carol : RT @perchetendenza: 'Prato': Perché Luana D'Orazio, operaia di appena 22 anni e madre di un bambino di 5, ha perso la vita in una fabbrica… - SermonetaFutura : RT @StefanoFassina: Ci stringiamo alla famiglia e ai colleghi di Luana D’Orazio: ennesima vittima di lavoro. È una strage quotidiana, ma la… -