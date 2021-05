L’Isola dei Famosi, Gilles Rocca contro Tommaso Zorzi: “Vivi solo grazie ai follower” (Di martedì 4 maggio 2021) Scontro acceso, durante la puntata di ieri sera de “L’Isola dei Famosi”, tra Tommaso Zorzi e Gilles Rocca. Ieri sera, durante la puntata serale del giovedì de “L’Isola dei Famosi”, Gilles Rocca, naufrago del reality show e Tommaso Zorzi, opinionista del programma insieme ad Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, sono stati protagonisti di un vero L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 4 maggio 2021) Sacceso, durante la puntata di ieri sera de “dei”, tra. Ieri sera, durante la puntata serale del giovedì de “dei”,, naufrago del reality show e, opinionista del programma insieme ad Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, sono stati protagonisti di un vero L'articolo NewNotizie.it.

andrewsbriglia : qualcuno mi spieghi il significato de “isola dei famosi 2021, LIBERI DI SOGNARE” perché io ancora non l’ho capito.… - FrancescaLodo_ : Francesca che aiuta poco? Potrà esservi antipatica, risultare falsa o paracula, ma dire che lei non fa nulla 24h su… - infoitcultura : Isola dei famosi, Ignazio Moser e l'ingombrante dettaglio intimo in diretta. 'Capito perché Cecilia Rodriguez è cos… - whoviansoul : @bennyxx9 Ma infatti no non esiste, non so se dopo Big Mom si arriva a Kaido ma in ogni caso rimangono Barbanera (c… - sighmarty00 : RT @Sarasmovingcas1: JEDÀ SEI TU L'ISOLA DEI FAMOSI SEI TU #isola -