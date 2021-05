La pandemia dei più fragili (Di martedì 4 maggio 2021) Sono in farmacia, aspetto il mio turno, coperta dalla mascherina. Ora tocca a un signore molto anziano, scarno, curvo, non capisco come faccia a reggersi in piedi. Si avvicina al bancone e farfuglia qualcosa all’addetto, porgendogli una ricetta. Quello la guarda un attimo, poi solleva gli occhi e pone qualche domanda. Il vecchino non comprende. Poi, dopo tante ripetizioni, afferra e inizia a spiegare, confusamente. A un certo punto è costretto ad abbassarsi la mascherina. Mi chiedo perché sia lì da solo. Vorrei farmi avanti, ma di questi tempi un tentativo di aiuto viene facilmente scambiato per una volontà di contagio, insomma, già mi è capitato di vedere vecchietti che improvvisamente scattavano come grilli se facevo tanto di avvicinarmi. Finalmente la transazione si conclude, l’uomo carico di anni si allontana barcollando, mentre il farmacista, sui quaranta, alza gli occhi al ... Leggi su optimagazine (Di martedì 4 maggio 2021) Sono in farmacia, aspetto il mio turno, coperta dalla mascherina. Ora tocca a un signore molto anziano, scarno, curvo, non capisco come faccia a reggersi in piedi. Si avvicina al bancone e farfuglia qualcosa all’addetto, porgendogli una ricetta. Quello la guarda un attimo, poi solleva gli occhi e pone qualche domanda. Il vecchino non comprende. Poi, dopo tante ripetizioni, afferra e inizia a spiegare, confusamente. A un certo punto è costretto ad abbassarsi la mascherina. Mi chiedo perché sia lì da solo. Vorrei farmi avanti, ma di questi tempi un tentativo di aiuto viene facilmente scambiato per una volontà di contagio, insomma, già mi è capitato di vedere vecchietti che improvvisamente scattavano come grilli se facevo tanto di avvicinarmi. Finalmente la transazione si conclude, l’uomo carico di anni si allontana barcollando, mentre il farmacista, sui quaranta, alza gli occhi al ...

mante : Una parte sciagurata del Paese ha utilizzato i giornali che possiede e la politica che orienta per “far ripartire”… - meb : La #danza è uno dei settori culturali che più ha sofferto la pandemia. Nella #GiornataInternazionaleDellaDanza sost… - gennaromigliore : Ricordiamo tutti le parole che #EdiRama rivolse all’Italia in uno dei momenti più drammatici della pandemia. I veri… - siwel44it : RT @VincenzoVitale_: Il fatto: Un leader politico, poco prima di far cadere un governo, in piena pandemia, si incontra, in segreto, con un… - ngiocoli : RT @_smicera: Il vice-presidente dei Lincei, Prof. Maffei, su giovani e pandemia. Da leggere. -