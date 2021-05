La 500 elettrica parte col botto: ad aprile è l’elettrica più venduta (Di martedì 4 maggio 2021) La 500 elettrica parte col botto, e lo fa posizionandosi al primo posto delle auto elettriche immatricolate ad aprile 2021. Tesla Model 3 esce dalla top 10. FIAT 500 elettricaNonostante il settore delle auto stia vivendo un momento di grande difficoltà causato perlopiù dalla pandemia in corso, quello delle elettriche continua a rappresentare un mercato fiorente. Come non citare Tesla, sempre più popolare tra gli acquisti delle berline con la sua Model 3. Ma anche FIAT, entrata nel segmento elettrico con la 500. POTREBBE INTERESSARTI –> Tesla, il Bitcoin frutta un guadagno clamoroso in meno di due mesi La 500 elettrica sbaraglia la concorrenza: più di mille immatricolazioni nel solo aprile Ed è proprio la 500 elettrica a ... Leggi su computermagazine (Di martedì 4 maggio 2021) La 500col, e lo fa posizionandosi al primo posto delle auto elettriche immatricolate ad2021. Tesla Model 3 esce dalla top 10. FIAT 500Nonostante il settore delle auto stia vivendo un momento di grande difficoltà causato perlopiù dalla pandemia in corso, quello delle elettriche continua a rappresentare un mercato fiorente. Come non citare Tesla, sempre più popolare tra gli acquisti delle berline con la sua Model 3. Ma anche FIAT, entrata nel segmento elettrico con la 500. POTREBBE INTERESSARTI –> Tesla, il Bitcoin frutta un guadagno clamoroso in meno di due mesi La 500sbaraglia la concorrenza: più di mille immatricolazioni nel soloEd è proprio la 500a ...

