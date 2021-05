Italia, Draghi: pass verde per turisti da metà maggio per rilancio settore fra i più colpiti (Di martedì 4 maggio 2021) Riparte il turismo e intanto Mario Draghi introducendo le conclusioni del G20 del Turismo, annuncia che dal 15 maggio ci sarà un pass verde nazionale per entrare in Italia, in attesa di quello europeo. Leggi su tg.la7 (Di martedì 4 maggio 2021) Riparte il turismo e intanto Mariointroducendo le conclusioni del G20 del Turismo, annuncia che dal 15ci sarà unnazionale per entrare in, in attesa di quello europeo.

