Isola dei Famosi 2021, chi è stato eliminato e chi è in nomination dopo la puntata di lunedì 3 maggio (Di martedì 4 maggio 2021) E anche la quattordicesima puntata del reality L’Isola dei Famosi è andata. Tra polemiche, amicizie in bilico, mancanza di cibo, eliminati, nuove leader e prove difficili per conquistarsi la ricompensa. Ma cosa è successo ieri in Honduras? Chi ha dovuto abbandonare Playa Cochinos? Chi, invece, dei naufraghi è stato votato ed è finito in nomination? Chi è stato nominato ieri sera all’Isola dei Famosi? Tra Rosaria, Gilles e Roberto il pubblico ha deciso di mandare a casa Gilles. Il naufrago, che aveva iniziato a sentire la mancanza della sua fidanzata Myriam, aveva chiesto di essere eliminato. E i telespettatori, a quanto pare, hanno accolto la sua richiesta. Gilles ha dovuto salutare i suoi amici ed è sbarcato su Playa Imboscada: qui, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 maggio 2021) E anche la quattordicesimadel reality L’deiè andata. Tra polemiche, amicizie in bilico, mancanza di cibo, eliminati, nuove leader e prove difficili per conquistarsi la ricompensa. Ma cosa è successo ieri in Honduras? Chi ha dovuto abbandonare Playa Cochinos? Chi, invece, dei naufraghi èvotato ed è finito in? Chi ènominato ieri sera all’dei? Tra Rosaria, Gilles e Roberto il pubblico ha deciso di mandare a casa Gilles. Il naufrago, che aveva iniziato a sentire la mancanza della sua fidanzata Myriam, aveva chiesto di essere. E i telespettatori, a quanto pare, hanno accolto la sua richiesta. Gilles ha dovuto salutare i suoi amici ed è sbarcato su Playa Imboscada: qui, ...

IsolaDeiFamosi : Gilles decide di non restare su Playa Imboscada, e quindi per lui l'Isola dei Famosi finisce qui. #Isola - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotta da #IlaryBlasi. Tre i concorrenti al… - IsolaDeiFamosi : È iniziata! Mettiti comodo e buona Isola dei Famosi a tutti ?? #Isola - BayerNany : @DomenicoRotolo senti gilles rocca, avrai fatto anche dei film ma non ti conosceva nessuno prima di ballando con le… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Isola dei Famosi , furioso litigio tra Gilles Rocca (poi eliminato) e Tommaso Zorzi -