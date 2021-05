Inter, via al futuro: Conte resta e chiede tre pedine (Di martedì 4 maggio 2021) Milano, 4 maggio 2021 " Festa grande per l'Inter che dopo undici anni è tornata a vincere lo Scudetto, il diciannovesimo, ma il futuro incombe e occorre essere preparati. Parte di fatto la caccia alla ... Leggi su quotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Milano, 4 maggio 2021 " Festa grande per l'che dopo undici anni è tornata a vincere lo Scudetto, il diciannovesimo, ma ilincombe e occorre essere preparati. Parte di fatto la caccia alla ...

Corriere : Inter, la festa scudetto: trentamila tifosi assembrati in piazza Duomo, via mascherine e distanziamenti - cldpera : 'Costerà vite umane...'. La profezia nera sulla festa dell'Inter - SANTImbanque : 'Colpo di stato' - Campionato Serie A 2020/21 (XXXIX) - EmilioBerettaF1 : Rischio contagi per la festa scudetto dell'Inter, l'epidemiologo La Vecchia: 'Tra due settimane si potrebbe avere r… - augusto_grandi : Inter/Cina: il calcio italiano nell’era degli investimenti esteri -