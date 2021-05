Incontro Renzi-007, Salvini difende il leader di Iv: “Polemica inesistente, io ho visto decine di agenti segreti” (Di martedì 4 maggio 2021) Per Matteo Salvini è “assolutamente normale” che Matteo Renzi, il 23 dicembre scorso, abbia incontrato in un autogrill l’agente dei servizi Marco Mancini, come rivelato da Report nell’ultima puntata su Rai3. “Io di esponenti dei servizi segreti ne ho incontrati a decine, non in autogrill, ma per parlare di immigrazione, sicurezza nazionale, di aziende, di made in Italy”, ha detto il segretario del Carroccio, liquidando in poche battute le polemiche esplose in queste ore. Gli agenti si possono incontrare “in un autogrill o in ufficio, non mi sembra niente di particolare. Io quando li ho incontrati, e li incontrerò di nuovo, parlo di sicurezza nazionale, non di politica“. Salvini non chiarisce se questi vertici siano stati organizzati quando lui era ministro o capo del partito, così come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Per Matteoè “assolutamente normale” che Matteo, il 23 dicembre scorso, abbia incontrato in un autogrill l’agente dei servizi Marco Mancini, come rivelato da Report nell’ultima puntata su Rai3. “Io di esponenti dei servizine ho incontrati a, non in autogrill, ma per parlare di immigrazione, sicurezza nazionale, di aziende, di made in Italy”, ha detto il segretario del Carroccio, liquidando in poche battute le polemiche esplose in queste ore. Glisi possono incontrare “in un autogrill o in ufficio, non mi sembra niente di particolare. Io quando li ho incontrati, e li incontrerò di nuovo, parlo di sicurezza nazionale, non di politica“.non chiarisce se questi vertici siano stati organizzati quando lui era ministro o capo del partito, così come ...

