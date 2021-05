I genitori di Marco Vannini dopo la sentenza di ieri portano i fiori sulla tomba del figlio: 'Nessuno ha vinto' (Di martedì 4 maggio 2021) Marina Conte, madre di Marco Vannini, del ventenne morto nel 2015 a Ladispoli tramite il suo legale Celestino Gnazi: "In questa tragedia non ci sono vincitori ma solo vinti ed il primo proprio Marco". ... Leggi su globalist (Di martedì 4 maggio 2021) Marina Conte, madre di, del ventenne morto nel 2015 a Ladispoli tramite il suo legale Celestino Gnazi: "In questa tragedia non ci sono vincitori ma solo vinti ed il primo proprio". ...

ale_dibattista : I genitori di Marco Vannini hanno combattuto come leoni per arrivare alla verità sulla morte del loro figlio. L'han… - BarisiGiancarlo : RT @ale_dibattista: I genitori di Marco Vannini hanno combattuto come leoni per arrivare alla verità sulla morte del loro figlio. L'hanno f… - Tg3web : Dopo che la Cassazione ha chiuso l'infinita vicenda giudiziaria seguita all'omicidio di Marco Vannini nel 2015 - co… - globalistIT : - Invinctus1 : Finalmente #giustiziapermarcovannini . Migliaia di cittadini si sono messi a fianco dei genitori di Marco e hanno… -