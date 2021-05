Harry e J.Lo insieme per i vaccini (Di martedì 4 maggio 2021) Entrambi i duchi di Sussex Harry e Meghan erano attesi sul palco del concerto anti-Covid a Los Angeles, ma si è presentato solo il principe. Gli spettatori si sono alzati in piedi e hanno applaudito Harry al termine del suo discorso. Il principe ha sostenuto l’accesso equo ai vaccini in tutto il mondo e ha espresso gratitudine agli operatori sanitari impegnati da un anno a combattere la pandemia. Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 4 maggio 2021) Entrambi i duchi di Sussexe Meghan erano attesi sul palco del concerto anti-Covid a Los Angeles, ma si è presentato solo il principe. Gli spettatori si sono alzati in piedi e hanno applauditoal termine del suo discorso. Il principe ha sostenuto l’accesso equo aiin tutto il mondo e ha espresso gratitudine agli operatori sanitari impegnati da un anno a combattere la pandemia. Articolo completo: dal blog SoloDonna

