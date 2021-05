Francia, una polveriera nel cuore d’Europa (Di martedì 4 maggio 2021) Al di là delle Alpi è in corso un vivace dibattito pubblico e politico dal 21 aprile, giorno in cui il settimanale Valeurs Actuelles ha pubblicato una drammatica lettera aperta riguardante il rischio concreto di una possibile guerra civile etno-religiosa nella Francia di domani. Il testo, lungi dall’essere stato partorito negli ambienti cospirazionisti dell’estrema destra, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 4 maggio 2021) Al di là delle Alpi è in corso un vivace dibattito pubblico e politico dal 21 aprile, giorno in cui il settimanale Valeurs Actuelles ha pubblicato una drammatica lettera aperta riguardante il rischio concreto di una possibile guerra civile etno-religiosa nelladi domani. Il testo, lungi dall’essere stato partorito negli ambienti cospirazionisti dell’estrema destra, InsideOver.

luigidimaio : Si è appena conclusa una operazione antiterrorismo in Francia che vede l’arresto di sette ex membri delle Brigate R… - Fontana3Lorenzo : Islamismo e periferie fuori controllo dello stato, minacciano la Francia e la sicurezza interna. L'appello arriva d… - DantiNicola : Importante operazione dell'antiterrorismo in #Francia contro i #brigatisti rossi lì espatriati. Grazie all'iniziati… - LucaSambucci : Non basta dire 'intelligenza artificiale' per risolvere i problemi. Gli algoritmi che il governo francese vuole usa… - braccioarmato : RT @Mirkosway74: Incredibilmente l'ultima speranza italiana è in mano ad una donna francese la quale ha promesso, in caso di vittoria elett… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia una DS 9: scheda tecnica, prezzo e consumi ... i vetri sono ricoperti da una pellicola acustica che, insieme ad un involucro semi - incollato, ... Infine, a differenza della DS 7 Crossback , prodotta sia in Francia che in Cina, la macchina in ...

'Da Vinci e Bonaparte' continua il festival italo - francese È una prima edizione, quindi con tutti gli eccessi, talvolta ingenui, dettati dall'entusiasmo e da ... con Sara Taglialagamba e Sabine Frommel che parleranno di "Leonardo in terra di Francia" e finisce ...

Francia, Italia, Germania: la corsa ad armare Al Sisi la Repubblica E’ tempo di prenotare una crociera con le offerte last minute 2×1 ed i pacchetti scontati. Cogli le occasioni on line per prenotare una crociera 2x1 in giro per il mediterraneo: si parte in due ma con gli sconti last minute si paga una sola quota.

Gelato artigianale, in Italia vince il pistacchio (ANSA) - ROMA, 04 MAG - Cioccolato e vaniglia sono i gusti di gelato che raccolgono i maggiori consensi all'estero. In Italia è il pistacchio il preferito, davanti a stracciatella e nocciola. Le prefe ...

... i vetri sono ricoperti dapellicola acustica che, insieme ad un involucro semi - incollato, ... Infine, a differenza della DS 7 Crossback , prodotta sia inche in Cina, la macchina in ...prima edizione, quindi con tutti gli eccessi, talvolta ingenui, dettati dall'entusiasmo e da ... con Sara Taglialagamba e Sabine Frommel che parleranno di "Leonardo in terra di" e finisce ...Cogli le occasioni on line per prenotare una crociera 2x1 in giro per il mediterraneo: si parte in due ma con gli sconti last minute si paga una sola quota.(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Cioccolato e vaniglia sono i gusti di gelato che raccolgono i maggiori consensi all'estero. In Italia è il pistacchio il preferito, davanti a stracciatella e nocciola. Le prefe ...