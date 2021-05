Fedez, linea dura della Rai: “Scuse o mai più in Rai” (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo lo scontro tra il cantante Fedez e la Rai, accusata di tentata censura, l’azienda non sembra cedere di un passo e mantiene la linea dura. Pretese delle Scuse Dall’intenzionalità delle parole di Pio e Amedeo, alle accuse di ostruzionismo contro il ddl Zan e la censura da parte della Rai su Fedez, quest’ultimo fine settimana ha tenuto molta compagnia oltre ad aver scaldato fortemente gli animi. Le accuse, provocazioni se vogliamo, urlate al vento sul palco del Concertone, vera e propria istituzione in Italia, contro il tentativo di censura e contro una certa classe politica, non sono certamente piaciute a mamma Rai che, dalle ultime indiscrezioni, sembra non voler cedere di un passo a meno di Scuse ufficiali. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, ... Leggi su zon (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo lo scontro tra il cantantee la Rai, accusata di tentata censura, l’azienda non sembra cedere di un passo e mantiene la. Pretese delleDall’intenzionalità delle parole di Pio e Amedeo, alle accuse di ostruzionismo contro il ddl Zan e la censura da parteRai su, quest’ultimo fine settimana ha tenuto molta compagnia oltre ad aver scaldato fortemente gli animi. Le accuse, provocazioni se vogliamo, urlate al vento sul palco del Concertone, vera e propria istituzione in Italia, contro il tentativo di censura e contro una certa classe politica, non sono certamente piaciute a mamma Rai che, dalle ultime indiscrezioni, sembra non voler cedere di un passo a meno diufficiali. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, ...

ricpuglisi : Vi occupate di @fedez e non dei TG RAI, della loro linea politica e di chi contribuisce a determinarla. Congratulazioni. - serracchiani : La libertà d’espressione non si calpesta e nemmeno s'indirizza,l'episodio denunciato da #Fedez va chiarito a fondo.… - gufolibero : RT @gufolibero: @Fedez Ma non è che per caso che l'entusiastica adesione alle dottrine #Lgbt c'entra qualcosa con la #linea di #smalti? - CestaAle : RT @AndFranchini: #IlariaCapitani ha spiegato benissimo la linea della #Rai ma “l’artista” essendo in malafede ha finto di non capire che n… - Matteo_Farina99 : Il mio particolare modo da etero di dirmi pro al #DDLZan e alla nuova linea di #Fedez ?? #Rai3 #FedezDDLZAN… -