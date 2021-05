“E’ una strage”. Ci sono decine di morti e centinaia di feriti, i primi aggiornamenti (Di martedì 4 maggio 2021) Un ponte dell'Aerotrén, la metro sopraelevata, di Città del Messico è crollato mentre un treno lo attraversava. Il bilancio provvisorio delle vittime è di 23 morti, tra cui anche minorenni, e una settantina di feriti, di cui 49 ricoverati in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera alle 22.30 ora locale tra le stazioni di Olivos e Tezonco, sulla linea 12 della metropolitana a sud della capitale. Le televisioni locali hanno mostrato dozzine di vigili del fuoco e soccorritori lottare per liberare i passeggeri del treno tra macerie, cavi e pezzi di metallo contorti. Stamani le operazioni si sono fermate per alcune ore perché si temeva che il treno potesse precipitare, poi sono riprese dopo l'arrivo di una gru. Si esclude che ci siano persone intrappolate. Lo ha spiegato la sindaca della metropoli, Claudia ... Leggi su howtodofor (Di martedì 4 maggio 2021) Un ponte dell'Aerotrén, la metro sopraelevata, di Città del Messico è crollato mentre un treno lo attraversava. Il bilancio provvisorio delle vittime è di 23, tra cui anche minorenni, e una settantina di, di cui 49 ricoverati in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera alle 22.30 ora locale tra le stazioni di Olivos e Tezonco, sulla linea 12 della metropolitana a sud della capitale. Le televisioni locali hanno mostrato dozzine di vigili del fuoco e soccorritori lottare per liberare i passeggeri del treno tra macerie, cavi e pezzi di metallo contorti. Stamani le operazioni sifermate per alcune ore perché si temeva che il treno potesse precipitare, poiriprese dopo l'arrivo di una gru. Si esclude che ci siano persone intrappolate. Lo ha spiegato la sindaca della metropoli, Claudia ...

