Droga: carabinieri trovano un chilo di marijuana in un'aiuola (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, durante un servizio di controllo del territorio, hanno rinvenuto in un sacco nero depositato in un'aiuola in via Marco Aurelio, a Napoli, quasi un chilo di marijuana. I 935 grammi di "erba" già suddivisa in 620 dosi pronte per lo spaccio che, immesse nel mercato avrebbero fruttato oltre 5 mila euro. La Droga è stata sequestrata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

