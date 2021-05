Dove vedere la partita tra Florentia e Roma in TV e streaming (Di martedì 4 maggio 2021) La Serie A femminile 2020/21 torna di nuovo in campo con la sfida tra Florentia e Roma , valida per la 20° di campionato. Di seguito tutte le informazioni su Dove vedere Florentia Roma, in calendario il giorno 09 Maggio alle ore 15:00. TEST Dove vedere Florentia Roma La partita Florentia – Roma di Serie A femminile sarà trasmessa TIMvision. Appuntamento dunque sulla piattaforma streaming on demand di TIM. Non è invece prevista la diretta TV. Lo streaming di Florentia Roma femminile sarà disponibile su Smart TV, app Android e iOS, TV box, decoder TIMvision, Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Xbox. ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 4 maggio 2021) La Serie A femminile 2020/21 torna di nuovo in campo con la sfida tra, valida per la 20° di campionato. Di seguito tutte le informazioni su, in calendario il giorno 09 Maggio alle ore 15:00. TESTLadi Serie A femminile sarà trasmessa TIMvision. Appuntamento dunque sulla piattaformaon demand di TIM. Non è invece prevista la diretta TV. Lodifemminile sarà disponibile su Smart TV, app Android e iOS, TV box, decoder TIMvision, Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Xbox. ...

micillom5s : Onorare le istituzioni significa rispettare i cittadini. In un periodo economico, dove gli imprenditori e cittadini… - attilio_l : RT @Corriere: Non solo mare: 25 posti bellissimi da scoprire in Puglia - Penombra_90 : RT @LidaSezOlbia: anime che già ci vivono e per quelle che arriveranno. Con la speranza che il canile possa diventare un luogo di transizio… - missingmyboyss : qualcuno sa dove posso vedere Sherlock in lingua originale con i sub ita? - Dejin90 : @techpat_yt @L_Imbranauta @altemaree Non so dove mettere le mani per vedere banalmente le foto. Vedo le cartelle de… -