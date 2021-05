Di Battista: “Questo governo è un pericoloso assembramento per gestire i quattrini del Recovery” | VIDEO (Di martedì 4 maggio 2021) A Di Martedì, davanti a un Bruno Vespa sorridente, Giovanni Floris lancia un’intervista all’ex grillino Alessandro Di Battista. Che ha lasciato il Movimento perché non riusciva a digerire il governo Draghi. Ed è sostanzialmente quello che ha ripetuto anche all’inviata di La7: “Io non credo in un governo dove ci sono tutti dentro”. E fino a qui era tutto già chiaro. Sono altre le parole e le frasi che divertono. Partendo dalla fine: “Sto scrivendo un libro contro il governo Draghi”. E poi, attaccando (anche) i suoi ex amici: “Ormai i politici non ci stanno più, ormai fanno gli opinionisti. In nessun Paese al mondo partiti così dissimili si son messi insieme per gestire i quattrini del Recovery”. Cosa ha detto Alessandro di Battista, ex Movimento 5 ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) A Di Martedì, davanti a un Bruno Vespa sorridente, Giovanni Floris lancia un’intervista all’ex grillino Alessandro Di. Che ha lasciato il Movimento perché non riusciva a digerire ilDraghi. Ed è sostanzialmente quello che ha ripetuto anche all’inviata di La7: “Io non credo in undove ci sono tutti dentro”. E fino a qui era tutto già chiaro. Sono altre le parole e le frasi che divertono. Partendo dalla fine: “Sto scrivendo un libro contro ilDraghi”. E poi, attaccando (anche) i suoi ex amici: “Ormai i politici non ci stanno più, ormai fanno gli opinionisti. In nessun Paese al mondo partiti così dissimili si son messi insieme perdel”. Cosa ha detto Alessandro di, ex Movimento 5 ...

