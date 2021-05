Console in vendita a prezzo conveniente ma è una truffa: denunciato 25enne vercellese (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontella (Av) – I Carabinieri della Stazione di Montella hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 25enne della provincia di Vercelli, ritenuto responsabile di truffa. A cadere nella sua trappola un uomo del posto che, in cerca di un buon affare, veniva attratto dal prezzo oltremodo conveniente di una nota Console per videogiochi in vendita on-line: ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, effettuava il pagamento di 110 euro mediante bonifico bancario. Ma, ricevuta la somma pattuita, il fittizio venditore ometteva la consegna della Console e si rendeva irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare il presunto malfattore per il quale, alla luce delle ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontella (Av) – I Carabinieri della Stazione di Montella hannoalla competente Autorità Giudiziaria undella provincia di Vercelli, ritenuto responsabile di. A cadere nella sua trappola un uomo del posto che, in cerca di un buon affare, veniva attratto daloltremododi una notaper videogiochi inon-line: ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, effettuava il pagamento di 110 euro mediante bonifico bancario. Ma, ricevuta la somma pattuita, il fittizio venditore ometteva la consegna dellae si rendeva irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare il presunto malfattore per il quale, alla luce delle ...

anteprima24 : ** #Console in #Vendita a prezzo conveniente ma è una #Truffa: denunciato 25enne vercellese **… - bassairpinia : Console per videogiochi in vendita a prezzo conveniente, ma è una truffa: i carabinieri di Montella denunciano un 2… - irpiniatimes1 : CONSOLE PER VIDEOGIOCHI IN VENDITA A PREZZO CONVENIENTE, MA È UNA TRUFFA: DENUNCIATO - FedericoSantori : Per Playstation un 2020 da record. Non per la vendita di console, ma grazie alle microtransazioni legate ai videoga… - GameXperienceIT : Nintendo Wii: Una console in oro 24 carati in vendita su eBay -

Ultime Notizie dalla rete : Console vendita All'asta la Nintendo WII d'oro creata per la Regina Elisabetta II Ora, il collezionista afferma che la sua vita deve andare avanti e i soldi ricavati con la vendita della console saranno utilizzati per acquistare la sua casa. Nel 2019, People Make Games ha ...

Apple Vs Epic, Il CEO di Epic Games non ha fatto una bella figura al processo ... ambito nel quale i produttori non guadagnerebbero nulla dalla console vera e propria per guadagnare dopo con i giochi, affermando che invece Apple guadagni da subito, già dalla vendita di iPhone. ...

Consolle per videogiochi in vendita a prezzi convenienti: denunciato 25enne Orticalab Console in vendita a prezzo conveniente: paga e viene truffato I Carabinieri della Stazione di Montella hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 25enne della provincia di Vercelli, ritenuto responsabile di truffa. A cadere nella sua trappola un uo ...

Montella, denunciato per truffa un 25enne I Carabinieri della Stazione di Montella hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 25enne della provincia di Vercelli, ritenuto responsabile di truffa. A cadere nella sua trappola un uo ...

Ora, il collezionista afferma che la sua vita deve andare avanti e i soldi ricavati con ladellasaranno utilizzati per acquistare la sua casa. Nel 2019, People Make Games ha ...... ambito nel quale i produttori non guadagnerebbero nulla dallavera e propria per guadagnare dopo con i giochi, affermando che invece Apple guadagni da subito, già dalladi iPhone. ...I Carabinieri della Stazione di Montella hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 25enne della provincia di Vercelli, ritenuto responsabile di truffa. A cadere nella sua trappola un uo ...I Carabinieri della Stazione di Montella hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 25enne della provincia di Vercelli, ritenuto responsabile di truffa. A cadere nella sua trappola un uo ...