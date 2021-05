Borse europee prudenti. A Milano bene banche e petroliferi (Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia, dopo l’exploit della vigilia, prima seduta di maggio. Sul mercato valutario, lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,202. Sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,22%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,87%), raggiunge 65,05 dollari per barile. Invariato lo spread, che si posiziona a +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,84%. Tra i listini europei si muove sotto la parità Francoforte, evidenziando un decremento dello 0,52%, si muove in modesto rialzo Londra, evidenziando un incremento dello 0,54%, e bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,22%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 24.446 punti; sulla stessa ... Leggi su quifinanza (Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia, dopo l’exploit della vigilia, prima seduta di maggio. Sul mercato valutario, lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,202. Sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,22%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,87%), raggiunge 65,05 dollari per barile. Invariato lo spread, che si posiziona a +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,84%. Tra i listini europei si muove sotto la parità Francoforte, evidenziando un decremento dello 0,52%, si muove in modesto rialzo Londra, evidenziando un incremento dello 0,54%, e bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,22%. Sosta sulla parità la Borsa di, con il FTSE MIB che si attesta a 24.446 punti; sulla stessa ...

