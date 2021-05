AstraZeneca, Pregliasco: “Dosi agli under 60? Rischi misurati” (Di martedì 4 maggio 2021) AstraZeneca in Italia anche agli under 60? Si tratterebbe di “Rischi assolutamente misurati”. Lo ha detto a Sky Tg24 Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano, ospite di ‘Timeline’ sull’eventuale modifica dei limiti d’età sotto i 60 anni per il vaccino. “AstraZeneca con questa cacofonia di comunicazione ha messo in luce ciò che comunque mi aspettavo. Ma si tratta di Rischi assolutamente misurati”, ha spiegato Pregliasco, continuando: “E’ questa l’oggettività dell’informazione, forse un po’ cruda e maldestra, soprattutto sulle variazione sul tema che sono state date ha creato e crea questa disaffezione”. E ha sottolineato: “L’ampliamento continuo della base d’informazioni che ci arrivano da milioni di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 maggio 2021)in Italia anche60? Si tratterebbe di “assolutamente”. Lo ha detto a Sky Tg24 Fabrizio, virologo dell’Università di Milano, ospite di ‘Timeline’ sull’eventuale modifica dei limiti d’età sotto i 60 anni per il vaccino. “con questa cacofonia di comunicazione ha messo in luce ciò che comunque mi aspettavo. Ma si tratta diassolutamente”, ha spiegato, continuando: “E’ questa l’oggettività dell’informazione, forse un po’ cruda e maldestra, soprattutto sulle variazione sul tema che sono state date ha creato e crea questa disaffezione”. E ha sottolineato: “L’ampliamento continuo della base d’informazioni che ci arrivano da milioni di ...

