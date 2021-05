297Stella : RT @ilovetanc7even: @dayanesupporter Io ci spero perché è il primo anno dopo tanto tempo che Amici fa il boom di ascolti, tutti i singoli d… - Affaritaliani : Ascolti tv: super Ranucci, Report vola. Quarta Repubblica di Porro accelera - ilovetanc7even : @dayanesupporter Io ci spero perché è il primo anno dopo tanto tempo che Amici fa il boom di ascolti, tutti i singo… - tob4sol0nely : RT @chiaravadalaa: @jenvkitty @cardiopatyna io personalmente quando lo dico è riferito al fatto (parlo recentemente) che vedo molte persone… - ZiaCandida : @Signorasinasce smettete di guardare l'inguardabile, toglietele gli ascolti , fatela affondare con i suoi amichetti… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti super

Affaritaliani.it

tv,Ranucci: Report oltre il 12% Il podio deglitv lo prende Rai3 con unReport di Sigfrido Ranucci da 3.046.000 spettatori con il 12.3% in fortissima crescita sulla ...tv: Chiamami ancora amore contro L'Isola dei Famosi 2021. Auditel ieri sera, 3 maggio 2021 Non parte col botto Chiamami ancora amore. L'Isola dei Famosi 2021 di Ilary Blasi cresce in termini ...Ascolti tv, Maggioni e Chiambretti scendono. Luca Barbarareschi cresce. Lilli Gruber all'8,3%. Palombelli sfiora il 5%. E Mentana... I dati Auditel ...Come sempre Amazon propone le offerte più interessati per diversi dispositivi di stampo Apple e quest’oggi proprio l’ iPhone 11 da 128GB risulta essere uno dei più consigliati per l’acquisto. Questo t ...