pomeriggio5 : Caffeuccio del lunedì insieme a #Pomeriggio5! Vi ringraziamo come sempre per gli ascolti di #DomenicaLive ?? Oggi..… - tuttopuntotv : Ascolti TV 3 maggio 2021, ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti #ascoltitv #auditel - piemme : RT @mefabriziogatti: Sono felice di potervi dire che ce l'abbiamo fatta! 3 Maggio. “Burro e Alici” ha realizzato 7.042 ascolti. La mia pr… - Morenozagor : RT @mefabriziogatti: Sono felice di potervi dire che ce l'abbiamo fatta! 3 Maggio. “Burro e Alici” ha realizzato 7.042 ascolti. La mia pr… - StefanoPutinati : RT @mefabriziogatti: Sono felice di potervi dire che ce l'abbiamo fatta! 3 Maggio. “Burro e Alici” ha realizzato 7.042 ascolti. La mia pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti maggio

Al momento la data di chiusura è prevista per il prossimo 23, ma alla luce dell'allungamento ... Dal punto di vista deglitv, La Vita in Diretta ha sempre battuto Pomeriggio Cinque , ...... i motivi per cui ha deciso di 'scendere in piazza: sabato 8l'attore romano sarà infatti in ... Spero che la popolazione di questa borgata sofferente partecipi, e. Io vado a casa loro, e ...Isola dei Famosi 2021, le pagelle, l'eliminato e i nominati della 14esima puntata: Gilles Rocca torna in Italia, liti e flirt in palapa ...Fedez non lascia, raddoppia. Gode nel suo ruolo di leader politico. Anzi post politico, anti-politico 2.0, che si sente «più avanti rispetto alla destra e alla sinistra» ma ...