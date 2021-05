Amici 20, Aka7even dichiara guerra a Deddy e Tancredi: “Vi devo fare il cul*!” (Di martedì 4 maggio 2021) Quando ormai manca poco alla finale di Amici 20, si accende la competizione nella casetta dei talenti, dove non a caso Aka7even ha ufficialmente dichiarato guerra agli avversari in corsa al serale, Deddy e Tancredi. L’occasione dell’attacco è il daytime del talent post-settimo serale, dove a poche ore dalla puntata del Primo Maggio il cantante biondo si è dato dei complimenti da solo sul suo operato in puntata in un momento di confidenze con i compagni di studio, fino a sbottare contro Deddy e Tancredi promettendo loro che gli darà del filo da torcere con parole colorite. La gara dei talenti si fa, quindi, sempre più accesa, ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa è emerso in vista della semifinale. Amici 20, Aka7even ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 4 maggio 2021) Quando ormai manca poco alla finale di20, si accende la competizione nella casetta dei talenti, dove non a casoha ufficialmentetoagli avversari in corsa al serale,. L’occasione dell’attacco è il daytime del talent post-settimo serale, dove a poche ore dalla puntata del Primo Maggio il cantante biondo si è dato dei complimenti da solo sul suo operato in puntata in un momento di confidenze con i compagni di studio, fino a sbottare contropromettendo loro che gli darà del filo da torcere con parole colorite. La gara dei talenti si fa, quindi, sempre più accesa, ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa è emerso in vista della semifinale.20,...

nicoleeperri : raga prepariamoci a una lite tanc7even domani, ho il presentimento che aka abbia fatto il suo nome #amici #amici20… - ciaupower : Aka non crede in sé stesso ma quello che Anna vuole fargli capire è che lui può benissimo fare quei brani, non deve… - Giornaleditalia : Amici 2021, Anna Pettinelli choc: cosa le esce dalla bocca contro Aka7even - ciaupower : AL MATRIMONIO DI CONCETTA AIUTO #aka7even #Amici20 #amici - ciaupower : Akaaa devi credere di più in te stesso #aka7even #Amici20 #amici -