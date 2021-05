Al Teatro Civico 14 si torna sul palco con “Di un Ulisse, di una Penelope”: le date (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Di un Ulisse, di una Penelope” torna sul palcoscenico del Teatro Civico 14 di Caserta (via Francesco Petrarca – Parco dei Pini c/o Spazio X). Lo spettacolo è in programma sabato 8 alle 20 e domenica 9 maggio alle 18. Il testo è di Marilena Lucente. Ulisse sarà Roberto Solofria, che cura anche la regia. Penelope sarà Ilaria Delli Paoli. Loro due gli unici attori in scena, ma in realtà lo spettacolo ha altri protagonisti. E ci sarà il progetto sonoro di Paky Di Maio, capace di tagliare la scena con la sua musica che invade lo spazio e sembra quasi materializzarsi, prendere forma, avvolgere gli attori. Ma protagoniste sono anche le scene di Antonio Buonocore, una macchina teatrale che diventa piano di confronto e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Di un, di unasulscenico del14 di Caserta (via Francesco Petrarca – Parco dei Pini c/o Spazio X). Lo spettacolo è in programma sabato 8 alle 20 e domenica 9 maggio alle 18. Il testo è di Marilena Lucente.sarà Roberto Solofria, che cura anche la regia.sarà Ilaria Delli Paoli. Loro due gli unici attori in scena, ma in realtà lo spettacolo ha altri protagonisti. E ci sarà il progetto sonoro di Paky Di Maio, capace di tagliare la scena con la sua musica che invade lo spazio e sembra quasi materializzarsi, prendere forma, avvolgere gli attori. Ma protagoniste sono anche le scene di Antonio Buonocore, una macchina teatrale che diventa piano di confronto e ...

