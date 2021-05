Xbox Series X S a tutto RPG? Microsoft starebbe sviluppando ' almeno' dieci giochi

(Di lunedì 3 maggio 2021) Nel corso di questi 3-4 anni,ha acquisito diversi grandi team che hanno lavorato ad una serie didi ruolo. La maggior parte dei team sta lavorando a nuove produzioni, ma dobbiamo aspettare i risultati del loro lavoro: come ormai sappiamo, elementi di grandi dimensioni di questo genere ci mettono diversi anni ad essere creati. Tuttavia, all'interno dei forum di Reddit si discute sul fatto cheattualmente sembra sia al lavoro su 8che arriveranno suX/S e PC nel corso dei prossimi anni. L'utente Reddit Marano94 ha riportato una lista diche dovrebbero uscire: tra questi troviamo The Elder Scrolls 6, Starfield, Fable e Avowed. Le voci poi affermano che studi come InXile, IO Interactive, Obsidian e ...

Ultime Notizie dalla rete : Xbox Series

Per tutti gli altri il gioco sarà disponibile su PlayStation 5,X - S, PlayStation 4,One e PC il 10 maggio.Second Extinction è disponibile dal 28 aprile in Early Access su Steam per quanto riguarda la versione PC e in Game Preview suOne eS/X, edizione incluso peraltro per tutti gli ...Nel corso di questi 3-4 anni, Microsoft ha acquisito diversi grandi team che hanno lavorato ad una serie di giochi di ruolo. La maggior parte dei team sta lavorando a nuove produzioni, ma dobbiamo asp ...Microsoft esplora l'idea di ridurre in modo drastico le commissioni dell'Xbox Store che gravano sui developer. La rivelazione ci arriva dal caso Epic vs Apple.