Virtus Francavilla-Palermo, le pagelle dei quotidiani: Valente l’uomo in più verso i playoff (Di lunedì 3 maggio 2021) Il Palermo conquista il settimo posto e nel primo turno playoff sfiderà il Teramo.Gara convincente quella disputata dai rosanero in casa della Virtus Francavilla. Un 3-1 che non ha lasciato scampo ai padroni di casa ormai certi della salvezza, prestazione da incorniciare per Nicola Valente autore di una doppietta. Adesso si punta al recupero di quanti più infortunati possibili in vista del match di domenica contro i biancorossi, nel frattempo mister Filippi può sorridere.Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori rosanero e al tecnico Filippi.LA GAZZETTA DELLO SPORTPelagotti 6; Marong 6, Lancini 6 (dal 41’ s.t. Marconi s.v.), Accardi 6; Doda 6,5, Luperini 5,5, De Rose 7, Valente 7 (dal 24’ s.t. Kanoute s.v.); Broh 6,5 (dal 1’ s.t. Silipo 7), Floriano 6 ... Leggi su mediagol (Di lunedì 3 maggio 2021) Ilconquista il settimo posto e nel primo turnosfiderà il Teramo.Gara convincente quella disputata dai rosanero in casa della. Un 3-1 che non ha lasciato scampo ai padroni di casa ormai certi della salvezza, prestazione da incorniciare per Nicolaautore di una doppietta. Adesso si punta al recupero di quanti più infortunati possibili in vista del match di domenica contro i biancorossi, nel frattempo mister Filippi può sorridere.Mediagol.it vi propone i voti deiai calciatori rosanero e al tecnico Filippi.LA GAZZETTA DELLO SPORTPelagotti 6; Marong 6, Lancini 6 (dal 41’ s.t. Marconi s.v.), Accardi 6; Doda 6,5, Luperini 5,5, De Rose 7,7 (dal 24’ s.t. Kanoute s.v.); Broh 6,5 (dal 1’ s.t. Silipo 7), Floriano 6 ...

