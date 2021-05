Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2021 ore 20:30 (Di lunedì 3 maggio 2021) Viabilità DEL 3 MAGGIO 2021 ORE 20.20 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; PARTIAMO DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD DOVE SONO STATI RIMOSSI I MATERIALI DISPERSI SULLA CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DI CASTEL NUOVO DI PORTO, ATTUALMENTE IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA ANDIAMO SULLA SALARIA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO CHIUSO IL TRATTO TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA DOVE ANCHE QUI TROVIAMO UN SINISTRO CHE PROVOCA CODE TRA VIA LAURENTINA E VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE DI LATINA CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDANDO CHE DA OGGI 3 MAGGIO E’ STATO RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 maggio 2021)DEL 3 MAGGIOORE 20.20 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; PARTIAMO DALLA DIRAMAZIONENORD DOVE SONO STATI RIMOSSI I MATERIALI DISPERSI SULLA CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DI CASTEL NUOVO DI PORTO, ATTUALMENTE IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA ANDIAMO SULLA SALARIA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO CHIUSO IL TRATTO TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA DOVE ANCHE QUI TROVIAMO UN SINISTRO CHE PROVOCA CODE TRA VIA LAURENTINA E VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE DI LATINA CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDANDO CHE DA OGGI 3 MAGGIO E’ STATO RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 03 - 05 - 2021 ore 19:15 VIABILITÀ DEL 3 MAGGIO 2021 ORE 19.05 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ...TROVIAMO DEI RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA TUSCOLANA TRAFFICO INCOLONNATO SULLA DIRAMAZIONE ROMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03 - 05 - 2021 ore 18:45 VIABILITÀ DEL 3 MAGGIO 2021 ORE 18.35 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ...TRA PONTINA E LAURENTINA E TRA ARDEATINA ER TUSCOLANA TRAFFICO INCOLONNATO SULLA DIRAMAZIONE ROMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2021 ore 17:45 - RomaDailyNews