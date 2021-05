Valeria Marini accusata di aver usato tutto lo shampoo scoppia in lacrime

(Di lunedì 3 maggio 2021) Le accuse aDa quando ha iniziato la sua avventura a Supervivientes senza dubbionon si è di certo risparmiata. In poche settimane infatti la showgirl italiana è stata spesso al centro dell’attenzione, e non sono mancati anche alcuni momenti che sono già diventati iconici. Dopoconvinto due concorrenti a L'articolo proviene da Novella 2000.

A Supervivientesha finito per litigare con gli altri naufraghi perché, per sbaglio, avrebbe fatto i suoi bisogno nel posto sbagliato.: la lite a Supervivientes Durante la notte a ...Trae Gianmarco Onestin i è scattato il bacio a Supervivientes? Secondo Luca Onestini non sarebbe avvenuto nessun avvicinamento hot tra il fratello e la stellare showgirl. L 'ex tronista di ...Durante la notte a Supervivientes Valeria Marini ha fatto per sbaglio la pipì proprio in una zona di passaggio antistante la zona “bagno” dei naufraghi. Marta Lopez e Olga Moreno hanno ripreso la show ...Continuano le disavventure di Valeria Marini a Supervivientes. Negli scorsi giorni, all’Isola dei Famosi iberica, la showgirl sarda si è infatti scontrata con le naufraghe Mart ...