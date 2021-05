UOMINI E DONNE oggi, 3 maggio: Gemma insiste e ci riprova con Antonio (Di lunedì 3 maggio 2021) La prima puntata di UOMINI e DONNE di maggio coincide con la prima parte di una nuova registrazione. oggi (3 maggio) assistiamo all’inizio della registrazione del 25 aprile. Si parte da Gemma: eravamo rimasti che stava frequentando sia il cavaliere Aldo che Antonio. Con il primo era più una questione di amicizia, con il secondo invece le cose non sono andate bene, perché l’uomo – dopo un primo momento di interesse – ha deciso di chiudere la conoscenza; stando alle parole di Gemma, l’azione è dovuta ad un condizionamento da parte dell’opinionista Tina Cipollari. Leggi anche: UOMINI e DONNE anticipazioni: Gemma e ALDO mettono la parola fine La conduttrice dichiara poi che Gemma e Aldo ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 3 maggio 2021) La prima puntata didicoincide con la prima parte di una nuova registrazione.(3) assistiamo all’inizio della registrazione del 25 aprile. Si parte da: eravamo rimasti che stava frequentando sia il cavaliere Aldo che. Con il primo era più una questione di amicizia, con il secondo invece le cose non sono andate bene, perché l’uomo – dopo un primo momento di interesse – ha deciso di chiudere la conoscenza; stando alle parole di, l’azione è dovuta ad un condizionamento da parte dell’opinionista Tina Cipollari. Leggi anche:anticipazioni:e ALDO mettono la parola fine La conduttrice dichiara poi chee Aldo ...

Eurosport_IT : CAMPIONI DEL MONDOOOOOO ?????? Ai Mondiali di staffetta l'Italia è MERAVIGLIOSA! Oro nella 4x400 mista, oro nella 4x1… - LuigiBrugnaro : Obiettivo #sicurezza: due nuove imbarcazioni per la nostra Polizia Locale. ??Dotate di tecnologiche e strumentazion… - robersperanza : Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Serviz… - danitrash77 : Ma Playboy non è la rivista per uomini con su le donne succinte? Perché l’hai messo per Rosolino????? — Io l’ho messa… - Sevy_ : @doluccia16 @luca47603049 Non vuoi imporre niente a nessuno ma hai scritto che una donna DEVE portare la gonna. Non… -