Ue: Amendola, 'mai più come prima, cittadini protagonisti di una storia nuova' (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag (Adnkronos) - "Siamo in una storia nuova dell'Europa, abbiamo bisogno della partecipazione popolare per costruire uno spazio pubblico europeo in cui non solo i governi e i Parlamenti decidono il futuro dell'Europa ma anche la partecipazione popolare". Lo ha detto Enzo Amendola all'evento di Pse, S&D e Pd sul futuro dell'Europa. La Conferenza sul futuro dell'Europa "sarà il meccanismo con cui descriviamo l'Europa che vogliamo -ha detto il sottosegretario all'Ue-. Non torneremo mai all'Europa pre Covid con lentezze e difficoltà, parole come austerity, mancanza di solidarietà sulle politiche migratorie. Dobbiamo andare avanti e, come Progressisti, troveremo nuova forza per il progetto comune. E' il momento giusto per costruire uno spazio pubblico europeo in cui i ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag (Adnkronos) - "Siamo in unadell'Europa, abbiamo bisogno della partecipazione popolare per costruire uno spazio pubblico europeo in cui non solo i governi e i Parlamenti decidono il futuro dell'Europa ma anche la partecipazione popolare". Lo ha detto Enzoall'evento di Pse, S&D e Pd sul futuro dell'Europa. La Conferenza sul futuro dell'Europa "sarà il meccanismo con cui descriviamo l'Europa che vogliamo -ha detto il sottosegretario all'Ue-. Non torneremo mai all'Europa pre Covid con lentezze e difficoltà, paroleausterity, mancanza di solidarietà sulle politiche migratorie. Dobbiamo andare avanti e,Progressisti, troveremoforza per il progetto comune. E' il momento giusto per costruire uno spazio pubblico europeo in cui i ...

simone_doppia : Dopo Ddr, un altro che non sbaglia un'intervista. Mai. Pure lui fischiato a più riprese dai romanistoni tipo Amendo… - LiaColombo1 : Ecco il Re dei #covidioti! ?? Da Loreto ad Amendola in piedi e senza mai aggrapparsi ai sostegni, nonostante i guan… - ParmaPsi : RT @AntonellaNapoli: A Salerno, ricordando Giovanni Amendola, per #stradediliberazione. Perché oggi più che mai, per frenare le pulsioni ne… - ComparatoNicola : RT @AntonellaNapoli: A Salerno, ricordando Giovanni Amendola, per #stradediliberazione. Perché oggi più che mai, per frenare le pulsioni ne… - discordoconme : RT @FuffaForte: Da leggere le reazioni #neogrilline. Mentre danno del fascista e collaborazionista ad #Amendola. E mica fanno marcia indie… -

Ultime Notizie dalla rete : Amendola mai "Conte come Prodi ? Vi dico la verità . Errori? Ne ho fatto uno..." Perché, secondo lei, i Verdi italiani non hanno mai raggiunto livelli di consensi alti come i verdi ...la Fondazione Univerde fondata insieme allo storico magistrato ambientalista Gianfranco Amendola, ...

De Cristofaro e 'Sei personaggi in cerca d'autore' A seguire, coordinati Alfonso Amendola, le relazioni di Francesco G. Forte e Rino Mele che ... Quel desiderio di vita, oggi più che mai necessario, che ci auguriamo possa nuovamente irrompere in tutti i ...

Ue: Amendola, 'mai più come prima, cittadini protagonisti di una storia nuova' Metro Ritratto di un attore: Edoardo Leo Da piccolo, non desiderava fare l’attore, bensì l’insegnante, ad un certo punto però, quell’amore nascosto per la recitazione emerge più forte che mai.

Gli edifici storici di Portici Post Views: 111 Degli antichi edifici presenti sul territorio di Portici, alcuni rimaneggiate così da renderli irriconoscibili, spesso mancano i rife ...

Perché, secondo lei, i Verdi italiani non hannoraggiunto livelli di consensi alti come i verdi ...la Fondazione Univerde fondata insieme allo storico magistrato ambientalista Gianfranco, ...A seguire, coordinati Alfonso, le relazioni di Francesco G. Forte e Rino Mele che ... Quel desiderio di vita, oggi più chenecessario, che ci auguriamo possa nuovamente irrompere in tutti i ...Da piccolo, non desiderava fare l’attore, bensì l’insegnante, ad un certo punto però, quell’amore nascosto per la recitazione emerge più forte che mai.Post Views: 111 Degli antichi edifici presenti sul territorio di Portici, alcuni rimaneggiate così da renderli irriconoscibili, spesso mancano i rife ...