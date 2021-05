Stefano De Martino, brutta sorpresa per il conduttore: risveglio traumatico (Di lunedì 3 maggio 2021) Una brutta sorpresa per Stefano De Martino al risveglio, ecco che cosa è successo al conduttore Rai. Da concorrente a conduttore di ‘Amici’, e non solo, ne ha fatta di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 3 maggio 2021) UnaperDeal, ecco che cosa è successo alRai. Da concorrente adi ‘Amici’, e non solo, ne ha fatta di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

djmarkfarina : Keith Haring at the Palazzo delle Esposizioni, Rome, September 1984. Photos by Stefano Fontebasso de Martino. - doveseiamore : @MIDN1GHTXSKY Stefano de martino - simononsa_ : Stanotte ho sognato Stash e Stefano de Martino - infoitcultura : Amici 20, Stefano De Martino torna a ballare: l’esibizione dei giudici - infoitcultura : Stefano De Martino manifesta una volontà del passato: la risposta che non ti aspetti -