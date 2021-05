Serie C, il programma del primo turno dei playoff. Date e orari (Di lunedì 3 maggio 2021) La Lega Serie C ha diramato un comunicato con le Date e gli orari del primo turno dei playoff. Questo il programma completo: primo turno PLAY OFF DEL GIRONE SABATO 8 MAGGIO 2021 GIRONE B CESENA – MANTOVA Ore 20.45 DOMENICA 9 MAGGIO 2021 GIRONE A PRO PATRIA – JUVENTUS U23 Ore 17.30 LECCO – GROSSETO Ore 15.00 ALBINOLEFFE – PONTEDERA Ore 17.30 GIRONE B TRIESTINA – VIRTUSVECOMP VERONA Ore 17.30 MATELICA – SAMBENEDETTESE Ore 17.30 GIRONE C JUVE STABIA – CASERTANA Ore 17.30 CATANIA – FOGGIA Ore 17.30 PALERMO – TERAMO Ore 15.30 Modalità di svolgimento Le squadre vincenti avranno accesso al secondo turno. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso al Secondo turno Play Off del girone la ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 3 maggio 2021) La LegaC ha diramato un comunicato con lee glideldei. Questo ilcompleto:PLAY OFF DEL GIRONE SABATO 8 MAGGIO 2021 GIRONE B CESENA – MANTOVA Ore 20.45 DOMENICA 9 MAGGIO 2021 GIRONE A PRO PATRIA – JUVENTUS U23 Ore 17.30 LECCO – GROSSETO Ore 15.00 ALBINOLEFFE – PONTEDERA Ore 17.30 GIRONE B TRIESTINA – VIRTUSVECOMP VERONA Ore 17.30 MATELICA – SAMBENEDETTESE Ore 17.30 GIRONE C JUVE STABIA – CASERTANA Ore 17.30 CATANIA – FOGGIA Ore 17.30 PALERMO – TERAMO Ore 15.30 Modalità di svolgimento Le squadre vincenti avranno accesso al secondo. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso al SecondoPlay Off del girone la ...

