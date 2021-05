Scudetto Inter | Shevchenko | “Non mi fa piacere | ma hanno avuto una grande voglia di vincere”

Inter : ?? | I M SCUDETTO Questo è il 19°. Urliamolo ancora una volta, tutti insieme: #IMScudetto! #IMInter #ForzaInter ??? - diegogodin : Complimenti all’Inter, ai miei vecchi compagni e soprattutto ai suoi tifosi per questo Scudetto ???????? - GoalItalia : ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA ?? Adesso è matematico: l'Inter vince il suo 19° Scudetto ???? - WM28051989 : RT @Inter: ?? | I M SCUDETTO Questo è il 19°. Urliamolo ancora una volta, tutti insieme: #IMScudetto! #IMInter #ForzaInter ??? https://t.co… - FcInterNewsit : Ernesto Pellegrini: 'Con lo scudetto l'Inter ha dimostrato di essere vincente. Conte ha la stessa grinta del Trap' -

Ultime Notizie dalla rete : Scudetto Inter

Le immagini di Piazza Duomo piena di tifosi interisti festanti per la vittoria delloè stata molto contestata da vari esponenti del mondo politico, sportivo ma soprattutto medico. "Vedere un assembramento così vasto", con persone accalcate "senza mascherina, è certamente una ...La tifoseria interista si è ritrovata in massa davanti al Duomo dopo aver appreso la vittoria matematica delloda parte della loro squadra. Questo ha generato non poche polemiche, soprattutto perché non era minimamente rispettato il distanziamento tra i presenti e anche le mascherine erano perlopiù ...L'Inter di Antonio Conte ha vinto lo scudetto dopo 11 anni e i tifosi, nonostante la pandemia, hanno deciso di festeggiare per le vie del centro di Milano. Secondo la questura sono scese in piazza 30 ...Ermal Meta critica gli interisti per la festa scudetto con assembramenti in piazza del Duomo e, sui social, viene preso di mira con insulti razzisti. “Al primo maggio non abbiamo potuto portare i nost ...